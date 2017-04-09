مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة

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يستضيف نادي سندرلاند نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 2.30 عصرًا، بملعب النور، بقيادة تحكيمية للحكم كريج باوسون، ضمن الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج".

ويحتل مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز السادس برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال الخامس، وخاض اليونايتد 29 مباراة حتى الآن فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 3 مباريات فقط، مسجلآ 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 24 هدفًأ.

من جانبه يأتي سندرلاند بقيادة مدربه الإٍسكتلندي ديفيد مويس، في المركز الـ 20 متذيلآ جدول ترتيب البريميرليج، وخاض فريق القطط السوداء 30 مباراة حتى الآن فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى 20 هزيمة، مسجلآ 24 هدفًا فيما استقبلت شباكه 53 هدفًا.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة رافعًا شعار لابديل إلا الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية (1-1) أمام إيفرتون، بعد تعادله في الجوله التي سيقتها أيضًا (0-0) أمام وست بروميتش ألبيون، ويرغب مورينيو في تحقيق الفوز للحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تعد هذه المباراة البروفة الأخيرة لرجال المدرب البرتغالي، قبل خوض غمار منافسات الدور ربع نهائي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، أمام أندرلخت في لقاء الذهاب الذي سيقام الخميس المقبل، بملعب كونستنت فاندن ستوك.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو مفتقد لـ5 من نجومه بعد تصريحات مورينيو في المؤتمر الصحفي أمس، وهم "واين روني وآشلي يونج وخوان ماتا وكريس سمولينج وفيل جونز".

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من جانبه يستضيف نادي إيفرتون نظيره ليستر سيتي، بملعب جوديسون بارك، في تمام الساعة الـ 5 مساءً، بقيادة تحكيمية للحكم روبيرت مادلي.

ويحتل إيفرتون بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، المركز السابع برصيد 51 نقطة، جمعهم من 31 مباراة حتى الآن فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات، مسجلآ 53 هدفًا فيما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

من جانبه يأتي ليستر سيتي بقيادة مدربه كريج شكسبير، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج، وخاض فريق الثعالب 30 مباراة حتى الآن فاز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى 14 هزيمة، مسجلآ 37 هدفًا فيما استقبلت شباكه 47 هدفًا.

ويأمل رجال المدرب كومان في تكرار فوز (2-0) لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب الثعالب " ووكرز ستديوم"، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

فيما يسعى ليستر سيتي لاستكمال صحوته منذ رحيل الإيطالي كلاوديو رانييري، وتنصيب كريج شكسبير، حيث أن آخر 5 مباريات للثعالب تمكنوا من الفوز بها بقيادة شكسبير بعد سلسة من الهزائم مع العجوز رانييري.