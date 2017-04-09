النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا

كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة فى الإنفجار الذى وقع صباح اليوم بكنيسة ماري جرجس في طنطا بمحافظة الغربية، وكلف فريقًا من النيابة للانتقال لموقع الحادث.

على الفور انتقل المحامي العام لنيابات طنطا، لموقع الحادث لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقع انفجار داخل كنيسة مارجرجس، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدينة لموقع الحادث، مما أصفر عن وقوع حوالى 50 مابين قتلى ومصابين.