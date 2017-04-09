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مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم

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مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم

مصراوي Masrawy

حريق محل - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع بمحل أجهزة طبية تعويضية بالعمرانية.

وتبين بالفحص، أن الحريق اندله بمحل الإسراء للأجهزة التعويضية بشارع نصر الدين أعلى نفق الهرم، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل، دون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات، أن مريض نفسي وعصبي يدعى "علي. ض"، 27 عاما، قام بتجميع بعض المخلفات أمام المحل، وأضرم النيران بها، فامتدت إلى المحل.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وقدم والده تقارير طبية تفيد أن نجله يعاني من أمراض نفسية وعصبية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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