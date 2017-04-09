‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس"

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأحد، داخل كنيسة مار جرجس نتيجة عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل الكنيسة بطنطا.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريح خاص لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا من النجدة بوقوع انفجار وعلى الفور انتقل أجهزة الأمن وخبراء المفرقعات الى مكان الانفجار وتم فرض كردون أمني وانتقلت سيارات الاسعاف لنقل المصابين مشيرا أنه جارى حصر المصابين والمتوفين ولم يتم تحديد الحصيلة بالكامل.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن يد الإرهاب تحاول تعكير صفو الأمن وسنتصدى لهم، موضحاً أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، يتابع مع مساعديه النتائج أولا بأول.