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وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى

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وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا

طوكيو – (أ ش أ):

توجه وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا ، اليوم الأحد ، إلى إيطاليا لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقرر عقده في 10 و11 من الشهر الجاري في مدينة "لوكا" الواقعة شمال غرب إيطاليا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) نقلا عن مسئولين يابانيين قولهم :"إن كيشيدا سيوضح موقف طوكيو الداعم للضربات الأمريكية ضد مطار "الشعيرات" في سوريا ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية، مضيفين أنه سيؤكد تعاون بلاده مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبرى لمنع أي استخدام أخر للأسلحة الكيماوية".

وأشار المسئولون إلى أن وزير الخارجية الياباني سيشدد على تعاون بلاده لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في ظل استمرار تطوير كوريا الشمالية لبرنامجها النووي والصاروخي، موضحين أن كيشيدا سيركز - بصفته الوزير الوحيد من قارة آسيا في الاجتماع - على التهديد النووي المتزايد في شرق أسيا.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الياباني اجتماعات مع نظيريه الأمريكي والإيطالي.

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