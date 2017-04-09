طاقم طبي من وزارة الصحة ينتقل إلى الغربية لمتابعة ضحايا إنفجار "مارجرجس"

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بانتقال طاقم طبي على رأسه الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى محافظة الغربية لمتابعة التجهيزات الطبية اللازمة جراء وقوع إنفجار صباح اليوم في كنسية مارجرجس، بمدينة طنطا.

وأسفر الحادث حتى الآن عن سقوط 13 قتيلًا، و25 مصابًا بحسب وزارة الصحة، فيما أشار مصدر كنسي إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 15 شخصًا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم نقل حالات الإصابة والوفيات إلى مستشفيات المنشاوي العام وطنطا الجامعي بمشاركة ٢٦ سيارة اسعاف.