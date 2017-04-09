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فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

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مصراوي Masrawy

حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (1)حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (1)

حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (2)حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (2)

حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (3)حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (3)

حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (4)حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (4)

حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (5)حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس (5)

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار كنيسة مار جرجس بطنطا إلى 15 حالة وفاة و40 مصابا، فيما تمشط قوات الأمن الآن محيط الكنيسة للتأكد من عدم وجود أية متفجرات أخرى.
وكانت قوات الأمن فككت قنبلة أمام الكنيسة نفسها قبل نحو أسبوعين، وقالت الصفحة الرسمية لكاتدرائية مار جرجس بطنطا في تدوينة قديمة بتاريخ 29 مارس الماضي، إن أهالي شارع على مبارك بحي أول طنطا عثروا على جسم غريب أمام كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس، طنطا ، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين. وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وقوة من الحماية المدنية وقسم المفرقعات لموقع الكاتدرائية. وبعد المعاينة تم التحفظ على الجسم الغريب في مركبه خاصه ونقله.
وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ألقى عظة بكنيسة أبوالناجا مارجرجس، يوم الأربعاء 4 يناير الماضي، وذلك في أول زيارة له للغربية.

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