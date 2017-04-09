الصحة: نقل ضحايا إنفجار طنطا إلى مستشفى المنشاوي العام والجامعي

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن إنفجار طنطا أسفر عن سقوط 13 قتيلًا و25 مصابًا، حتى الأن.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل حالات الوفاة والإصابات إلى مستشفى المنشاوي العام وطنطا الجامعي، حيث تم الدفاع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ووقع منذ قليل انفجار داخل كنيسة مارجرجس، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدينة لموقع الحادث.

والعدد حتى الآن غير نهائي، ومرشح للزيادة حتى انتهاء عمليات البحث عن مصابين ومتوفين جدد جراء الإنفجار، بحسب المتحدث باسم الصحة.