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محافظ الغربية بعد تفجير الكنيسة: الأمن شغال وضبطوا خلية تصنيع متفجرات أمس

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محافظ الغربية بعد تفجير الكنيسة: الأمن شغال وضبطوا خلية تصنيع متفجرات أمس محافظ الغربية بعد تفجير الكنيسة: الأمن شغال وضبطوا خلية تصنيع متفجرات أمس

مصراوي Masrawy

أحمد ضيف صقر محافظ الغربية

القاهرة- مصراوي:
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إن قوات الأمن تقوم بواجبها بملاحقة الإرهابيين، مشيرا في تصريحات لقناة أون تي في لايف إلى نجاح قوات الأمن في ضبط خلية تصنيع المتفجرات في محافظة البحيرة القريبة من الغربية، أمس.
وتابع: الأمن شغال.. لكن الإرهابيين يبحثون عن ثغرات.
كانت قوات الأمن بالبحيرة عثرت أمس على مخابئ وسراديب لتخزين المتفجرات داخل مزرعة أبوغزالي، تابعة لتنظيمات "حسم" و"لواء الثورة".

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