محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

الغربية ـ مروة شاهين:

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، أسفر حتى العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، عن وقوع أكثر من 17 قتيلا وأكثر من 40 مصابا، وأن كافة االمستشفيات في طنطا تستقبل الحالات المصابة، فيما تخضع 5 حالات حرجة لجراحات داخل مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أنه تم استدعاء فريق طبي من وزارة الصحة من القاهرة، لمساعدة أطباء مستشفيات جامعة طنطا في إجراء العمليات.