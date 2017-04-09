بالصور.. البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين بمقر الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور المئات من الأقباط.

وكان البابا تواضروس الثانى قد وصل، أمس، إلى كرمة الكينج مريوط، مقر الاستراحة الدائم له غرب الإسكندرية، تمهيداً لرئاسة قداس أحد الشعانين لأول مرة في الاسكندرية منذ تنصيبه بطريركاً للكرسي الرسولي.

وشارك البابا في الصلاة، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب، والأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزة، وآباء كهنة الكنيسة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

وقال البابا تواضروس، إن "أحد الشعانين ليس حدثا تاريخيا فقط، بل نستعيد من قوته، وإن كل مسيحي يأخذ معانيه الروحية ليتمتع بها طوال حياته".

وذكر أن الخليقة فى هذا اليوم استقبلت المسيح، وأن النباتات شاركت في استقباله من نخيل وزيتون، كان يحمله الأهالي خلال استقباله.

ولم يعلق البابا تواضروس على الانفجار الذي استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية حتى الآن.