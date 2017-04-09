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صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

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صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

التحرير

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في بداية افتتاح الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تم عرض فيلم قصير عن إطلاق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل لإتاحة بيانات وإحصاءات موحدة وربط الأجهزة العربية في نظام حاسوبي موحد، وتقليص الفجوة الرقمية بين البلدان.

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وسوف يساعد إطلاق الشبكة على خفض البطالة والقضاء على الفقر، وأعلنت منظمة العمل العربية عن إطلاق الإصدار الأول للشبكة أمام المؤتمر، وطالبت المنظمة الدول العربية بدعم المجهود الذي بذل في هذا المشروع لتحقيق مستقبل عمل عربي مستدام.

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