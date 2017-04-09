«المجتمعات العمرانية» تبدأ استخراج تراخيص البناء بـ 7 مدن جديدة

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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزة 7 مدن جديدة، ستبدأ في استخراج تراخيص البناء لقطع الأراضي، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، تيسيراً على المواطنين في استخراج تراخيص البناء، ولسرعة إنجاز الأعمال، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم البدء بعدد من المدن الجديدة، في تطبيق آلية التعامل مع المكاتب الاستشارية لاستخراج التراخيص، كمرحلة أولى، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، وهي المدن التي بها كثافة عالية فى طلبات التراخيص.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى تفعيلاً لما نص عليه قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، بقيام المكاتب الاستشارية باستيفاء جميع المستندات والرسومات اللازمة لإصدار التراخيص.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، على أجهزة المدن التى ستبدأ فى التطبيق بالمرحلة الأولى، وستكون هناك متابعة مستمرة لنجاح تطبيق هذه الآلية، من مركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي سيقدم تقريراً دورياً عن تطبيق كل جهاز لهذه الآلية، وستتم محاسبة أى مقصر أو معوق لتطبيق هذه الخطوة التى تستهدف التيسير على طالبي الحصول على رخص البناء، وسرعة تنمية المدن الجديدة.

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وشدد وزير الإسكان على أنه تم التنسيق الكامل مع نقابة المهندسين التى أرسلت إلى الوزارة قائمة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة، المتخصصة فى مجال إصدار تراخيص البناء، مشيرا إلى أن أى مخالفة ستصدر من المكتب الاستشارى سيُتخذ ضده على الفور الإجراء القانونى.

وعن آلية العمل التي ستتبع لاستخراج التراخيص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتقدم العميل للمركز التكنولوجى بجهاز المدينة بطلب لاستخراج الآتى: بيان صلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويتم استخراجه خلال 48 ساعة، ويسلم للعميل، وكذلك نسخة من بيان بالمستندات والنماذج الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البناء، ثم يتقدم العميل بطلب للحصول على موقف تنفيذى لمعاينة قطعة الأرض، وموقف مالى وعقارى، وهذا الموقف صلاحيته لمدة 21 يوماً، ويتم استخراج تلك الشهادات فى مدة 72 ساعة، وذلك لتراخيص بناء الإنشاء الجديد للأراضى الفضاء.

وأضاف ممدوح، أنه يتم تقديم ملف التراخيص شاملاً كافة المستندات اللازمة لإصدار الرخصة + CD للرسومات متضمنة كافة حسابات المساحات والتكلفة + CD للمستندات، وبعد تقديم ملف التراخيص يتم التنبيه على العميل بمراجعة الجهاز بعد 72 ساعة أيام عمل، لاستلام إذن دفع رسوم استخراج التراخيص، أو استلام خطاب استيفاء الملاحظات على الملف المقدم، وفى حالة سداد رسوم التراخيص يتم مراجعة الجهاز بعد 48 ساعة لاستلام الرخصة، على أن يتم مراجعة الجهاز في أي اشتراطات خاصة لم تذكر بالبنود المشار إليها.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه تم عقد اجتماع مع مديري تراخيص البناء في المدن المحددة، وتم الانتهاء إلى تحديد دورة استخراج التراخيص، بداية من تقديم طلب استخراج الرخصة إلى الانتهاء من تسليمها، وتم اختصار الفترات تسهيلاً على العملاء، ولسرعة استخراج التراخيص.