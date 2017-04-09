وكيل «صحة الغربية»: 21 حالة وفاة في حادث انفجار كنيسة مارجرجس

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كشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، لقناة "اكسترا نيوز"، عن تزايد حالات وفاة كنيسة ماجرجس بطنطا، إلى 21 وفاة، وعشرات المصابين، وذلك بالتزامن مع احتفالات "أحد الشعانين".

انفجرت صباح اليوم الأحد، قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا.

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وتحتفل الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية"، اليوم الأحد، بـ"أحد الشعانين" موعد دخول السيد المسيح للقدس، المعروف بـ"عيد السعف"، والذي يعد مدخلًا لـ"أسبوع الآلام".