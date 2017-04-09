وزير الري يتلقى تقريرًا حول زراعات الأرز

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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، تقريرًا من الإدارة المركزية للمعلومات والثوثيق ودعم اتخاذ القرار حول متابعة زراعات الأرز والتي يتم رصدها بصفة دورية عبر صور الأقمار الصناعية المتاح تحميلها مجانًا من المواقع المتخصصة وذات الدقة العالية والتى تصل إلى نحو 10 أمتار.

وأشار التقرير إلى أنه بتحليل صور الأقمار الصناعية بتاريخ 25 و28 مارس الماضي، تبين أن إجمالى زراعة الأرز في منطقة شرق ووسط الدلتا بلغت نحو 1337 فدانًا، كما أوضح التقرير أنه بتحليل صور الأقمار الصناعية بتاريخ 4 إبريل الجاري لمناطق شرق ووسط الدلتا تبين أن إجمالى زراعات الأرز بها بلغ نحو 5380 فدانًا، حيث زادت مساحة الأرز المنزرعة بمنطقة شرق الدلتا في نطاق إدارة شرق الدقهلية حيث بلغ إجمالي مساحات الأرز المنزرعة نحو 565 فدانا، كما بلغ إجمالي مساحات الأرز في إدارة جنوب الدقهلية نحو 1270 فدانًا، كما بلغ مساحة الأرز فى نطاق إدارة ري شرق الشرقية نحو 965 فدانًا، كذلك بلغ مساحة الأرز في نطاق إدارة غرب نحو 10100 أفدنة.

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كذلك زادت مساحة الأرز المنزرعة في منطقة وسط الدلتا فى إدارة ري شرق كفر الشيخ وإدارة ري الغربية، حيث بلغ إجمالي مساحات الأرز المنزرعة بإدارة ري الغربية نحو 580 فدانًا بينما بلغت مساحة الأرز المنزرعة في إدارة شرق كفر الشيخ حوالي 9900 فدان.

وأوضح المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم متابعة زراعات الأرز من خلال صور الأقمار الصناعية بصفة دورية طوال فترة الموسم الصيفي لتحديد أي مساحات مزروعة خارج الزمام المقرر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.