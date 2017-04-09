رئيس الطائفة الأنجيلية: «تفجير ماجرجرس» عمل إرهابي «خسيس»

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قال أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الانفجار الذي وقع بداخل كنسية مارجرجس بطنطا، عمل إرهابي "خسيسي وجبان"، هدفه ترويع المصلين الأمنين، أثناء احتفالاتهم بـ"عيد السعف".

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن هذا العمل يتنافى مع القيم الإنسانية قبل القيم الدينية، مشددًا على "تمسك المسيحيين، بوحدتنا وبواطنيتنا".

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ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية رسالة إلى الإرهابيين قائلًا: "أعمالكم لن تثنينا عن شيء، ونصلي من أجل أن يٌديم الله نعمة السلام ومواجهة هذه الأحداث التي تنال منا".