أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس الطائفة الأنجيلية: «تفجير ماجرجرس» عمل إرهابي «خسيس»

Google+ Print
رئيس الطائفة الأنجيلية: «تفجير ماجرجرس» عمل إرهابي «خسيس» رئيس الطائفة الأنجيلية: «تفجير ماجرجرس» عمل إرهابي «خسيس»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الانفجار الذي وقع بداخل كنسية مارجرجس بطنطا، عمل إرهابي "خسيسي وجبان"، هدفه ترويع المصلين الأمنين، أثناء احتفالاتهم بـ"عيد السعف".

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن هذا العمل يتنافى مع القيم الإنسانية قبل القيم الدينية، مشددًا على "تمسك المسيحيين، بوحدتنا وبواطنيتنا".

شاهد أيضا

ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية رسالة إلى الإرهابيين قائلًا: "أعمالكم لن تثنينا عن شيء، ونصلي من أجل أن يٌديم الله نعمة السلام ومواجهة هذه الأحداث التي تنال منا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»