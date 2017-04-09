لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتمتع معرض نيويورك الدولى للسيارات باهتمام واسع وفريد على مستوى الأسواق العالمية، نظرًا لما يضمه بين جنباته من إصدارات جديدة تتناسب مع حجم وتاريخ الشركات العالمية العملاقة التي تحرص بشكل رئيسي على المشاركة في المحفل الدولي وتقديم أحدث ما توصلت إليه.

ولاقت السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" والتي تعمل بنظام الدفع الرباعي الكامل لعجلاتها قبولًا واسعًا في الأسواق العالمية لاسيما في الفترة الأخيرة، حيث ارتفاعت نسب مبيعاتها بالعديد من الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي عزز من تواجدها بشكل واضح فى الأسواق، وفي هذا السياق نستعرض أهم السيارات الـ«SUV» التي من المتوقع أن تظهر في معرض نيويورك الدولي خلال الأسبوع المقبل.

هيونداي كونا

تدرك الشركة الكورية العملاقة مدى تعلق الأسواق الغربية بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض، وينتظر الجمهور ظهور سيارتها "كونا" الجديدة في نيويورك، ومن المتوقع أن تحاكي سيارتها "توسان" بشكل أساسى.

فولفو XC 60

واحدة من السيارات التي يتوقع نجاحها بشكل أساسي في المعرض الدولي للسيارات، حيث تتمتع بمحرك بقوة 250 حصان يتكون من 4 سلندر ومزود بشاحن إضافي "تربو"، أو نسخة أخرى من المحركات بقوة 316 حصان وتتكون من 4 سلندر ومزودة بشاحن إضافي "تربو".

رينج روفر فيلر

شاهد أيضا

هي سيارة تم الانتهاء من تصميمها في لندن مع بداية الشهر الماضي، وتستعد "لاند روفر" لطرحها خلال المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعرض بمحرك ذى سعة 3000 CC، ويولد قوة مقدارها 380 حصان وسعة المحرك 3000 CC.

جيب شروكي تراكهوك

واحدة من السيارات التي تراهن عليها الشركة الأمريكية التابعة لمؤسسة "فيات كرايسلر"، حيث تعرض بمحرك بقوة 700 حصان، وهو ما يتوقع أن يلقى قبول الجمهور بشكل أساسي.

مرسيدس AMG GLC63

سيارة رياضية متعددة الأغراض من الطراز الأول، حيث من المتوقع أن تساهم التكنولوجيا الألمانية المتطورة في صناعة السيارات، في خروج الإصدار الجديد بشكل يتوافق مع متطلبات السوق الغربية.