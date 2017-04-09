مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا

كتب- محمد الصاوي وفتحي سليمان:

نفى مصدر أمني بالحماية المدنية، اليوم الأحد، وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا.

كانت قد ترددت أنباء عن وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا صباح اليوم، خلفًا للانفجار الذي وقع بكنيسة "ماري جرجس" بطنطا.

قال مصدر أمني مطلع إن انفجارًا وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباح اليوم الأحد، داخل كنيسة مارجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأضاف المصدر الذي طلب من مصراوي عدم كشف اسمة لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، أن قنبلة زرعت أسف المنصة التي يقف عليها الواعظ الديني دخل ساحة الصلاة بالكنيسة وانفجرت في تمام التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

أعلن اللواء طلعت منصور عبد السلام، سكرتير عام محافظة الغربية، أن انفجار محيط كنيسة مارجرس بطنطا أسفر عن 13 حالة وفاة، و42 مصابًا حتى الآن.

وأضاف عبد السلام، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتم حصر حالات الوفاة والإصابات بالكامل حتى الآن.