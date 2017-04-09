سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن

كتتب- عايدة رضوان:

قال اللواء طلعت منصور عبد السلام، سكرتير عام محافظة الغربية، إن الانفجار الذي وقع بمحيط كنيسة مار جرس بطنطا، أسفر عن 13 حالة وفاة، و42 مصابًا.

وأضاف عبد السلام، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتم حصر حالات الوفاة والإصابات بالكامل حتى الآن.

ووقع منذ قليل انفجار داخل كنيسة مارجرجس، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدينة لموقع الحادث.

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