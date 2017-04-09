أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس

Google+ Print
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس

مصراوي Masrawy

كنيسة ماري جرجس

كتبت- عايدة رضوان:

توجه المحامي العام لنيابات طنطا، قبل قليل إلى كنيسة ماري جرجس بطنطا، فيما أعلن اللواء طلعت منصور عبد السلام، سكرتير عام محافظة الغربية، أن الانفجار الذي وقع في محيط الكنيسة أسفر عن 13 حالة وفاة، و42 مصابًا حتى الآن.
وأضاف عبد السلام، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتم حصر حالات الوفاة والإصابات بالكامل.
وقالت مستشفى طوارئ طنطا انها استقبلت 9 جثث للضحايا حتى الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير