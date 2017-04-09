المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس

كتبت- عايدة رضوان:

توجه المحامي العام لنيابات طنطا، قبل قليل إلى كنيسة ماري جرجس بطنطا، فيما أعلن اللواء طلعت منصور عبد السلام، سكرتير عام محافظة الغربية، أن الانفجار الذي وقع في محيط الكنيسة أسفر عن 13 حالة وفاة، و42 مصابًا حتى الآن.

وأضاف عبد السلام، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتم حصر حالات الوفاة والإصابات بالكامل.

وقالت مستشفى طوارئ طنطا انها استقبلت 9 جثث للضحايا حتى الآن.