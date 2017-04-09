بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge

كتبت - هاجر حاتم:

لطالما عُرف المجتمع السعودي بعاداته وتقاليده الخاصة في الكثير من الأمور، خاصًة تلك التي لها علاقة بالمرأة مثل الجدل حول قيادتها للسيارة، وصولًا إلى زي المرأة التي يجب أن تلتزم به، ببعض المناطق بالسعودية.

على النقيض، اشتهرت الأميرة السعودية دينا بعد العزيز زوجة الأمير ناصر بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود، بحبها للموضة والأزياء، الذي كان أكثر ما يميزها هو جمعها بين ثقافة الشرق والغرب، في مواكبتها للموضة.

تعيش الأميرة بين الولايات المتحدة الأمريكية ووطنها الأم السعودية وتمتلك علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء تحت اسم D’NA، هذا بالإضافة إلى علاقاتها القوية مع أفضل مصممي الأزياء حول العالم، بجانب مجلات Vogue و Tatler، وفقًا لما ذكره موقع bright side.

حبها لعالم الأزياء، وقدرتها الرائعة لتنسيق الملابس، ولمستها الشرقية، جعلها تترأس رئاسة مجلة تحرير مجلة لموضة الشهيرة vouge بنسختها العربية، فهل تستطيع الأميرة دينا عمل توازن بين "ستايل" vouge الجرىء في الأزياء، ومراعاة تقاليد العالم العربي؟.