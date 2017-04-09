بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟

كتبت- ميرا ماهر

قامت علامة تجارية مشهورة بإطلاق حملتها الإعلانية الجديدة بالإستعانه ببعض الوجوه الفنية والرياضية المعروفة لعرض تشكيلتها الجديدة من الملابس الرسمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور، والتي تشابهت كثيراً مع صور الحملة الأصلية ولكن بشكل ساخر، حيث لاقى الكوميكس العديد من المشاركات والإعجاب.