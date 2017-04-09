رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا

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يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، أعمال الدورة "44"، لمؤتمر العمل العربى، التى تحتضنه القاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزراء العمل، وممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية فى 21 دولة عضو فى منظمة العمل العربية.

كما يشارك فى المؤتمر ممثلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية بصفة مراقب، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سوف تجتمع الفرق الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، لتشكيل هيئة مكتب لكل فريق يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر، فضلا عن ترشيح نائب لرئيس المؤتمر عن كل فريق، وتسمية مرشحى كل فريق لعضوية اللجان التنظيمية، والعضوية، والصياغة، والمالية.

وقال "سعفان" فى بيان له، إن الدورة ستبحث عددا من الموضوعات المهمة يأتى على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيرى، وعنوانه "التدريب المهنى ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 فى الوطن العربى ، لإعادة الأمل فى تنمية قدرات الموارد البشرية، من خلال التركيز على التدريب الجيد والتسلح بالمهارات والكفاءة اللازمة التى تؤهل للدخول لأسواق العمل العربية.

وأضاف الوزير، أن المؤتمر الذى يستمر حتى 16 إبريل الجارى، سيبحث بندين فنيين، الأول: "حول ريادة الأعمال ودورها فى التنمية والنهوض بالتشغيل " الذى يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال وترسيخ قيمة ثقافة العمل وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدى الشباب العربى.

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة الافتتاحية إطلاق الإصدارة الإلكترونية الأولى للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، لاعتمادها من قبل الدول العربية الأعضاء، لتطوير آليات نقل وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات بين الدول.