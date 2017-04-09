الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، انخفاض أسعار المعادن الحديدية فى بورصة لندن في 4 إبريل 2017.

وأشار التقرير إلى تراجع أسعار البيليت "العنصر الأساسى في صناعة الحديد" بواقع 25 دولارًا، ليصل إلى 410 دولارات في 4 إبريل 2017، مقابل أسعاره في 16 مارس 2017، والذي بلغ 435 دولارًا.

شاهد أيضا

وصعد سعر طن حديد التسليح إلى 450 دولارًا في 4 إبريل 2017، مقابل أسعاره خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، والتى بلغت 460 دولارًا في 21 مارس 2017 بانخفاض قدره 10 دولارات.