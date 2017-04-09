أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

Google+ Print
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، انخفاض المعادن الحديدية فى بورصة لندن في 4 إبريل 2017.

وأشار التقرير إلى تراجع أسعار البيليت "العنصر الأساسى في صناعة الحديد" بواقع 25 دولارًا، ليصل إلى 410 دولارات في 4 إبريل 2017، مقابل أسعاره في 16 مارس 2017، والذي بلغ 435 دولارًا.

شاهد أيضا

وصعد سعر طن حديد التسليح إلى 450 دولارًا في 4 إبريل 2017، مقابل أسعاره خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، والتى بلغت 460 دولارًا في 21 مارس 2017 بانخفاض قدره 10 دولارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن