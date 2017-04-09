الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية

كتبت- ميرا ماهر

حذّرت نتائج دراسة دنماركية من أن الإفراط في استخدام بعض المسكنات دون وصفة طبية، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب الدراسة التي نشرتها "الدورية الأوروبية للقلب" تحتوي هذه المسكنات على مضادات للالتهابات، لكنها في نفس الوقت تزيد من خطر الإصابة بأزمات قلبية بنسبة 31%.

كما ذكرت صحيفة " dailymail" أن تناول الباراسيتامول يومياً يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة، ووجد أن المرضى الذين وصفت لهم جرعات عالية من مسكنات الألم لفترات طويلة أكثر عرضة للموت بشكل غير متوقع، كما أنهم عرضه بنسبة 50 في المائة تقريباً لحدوث قرحة في المعدة أو نزيف.

ويعتبر الباراسيتامول أكثر أمناً من الأسبرين، والذي يمكن أن يسبب نزيف في المعدة، ، كما أنه مرتبط بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.