حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عززت اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجد رجالها بالشوارع و الميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، بتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

شاهد أيضا

كما انتشرت الحملات المرورية، أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.