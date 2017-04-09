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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتكون متكاثرة غربًا يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

الإسكندرية 12 22

مطروح 11 21

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

الإسماعيلية 12 26

السويس 13 27

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العريش 9  22

الغردقة 20 33

شرم الشيخ 22 32

المنيا 15 32

الفيوم 15 30

أسيوط 16 34

سوهاج 16 34

الأقصر 20 36

أسوان 20 37

الوادي الجديد 20 36

قنا 21 35

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