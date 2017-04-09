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"نداء" تشارك في "معرض الإمارات للوظائف"

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"نداء" تشارك في "معرض الإمارات للوظائف" "نداء" تشارك في "معرض الإمارات للوظائف"

في إطار سعيها إلى استثمار الطاقات الشابة الوطنية وإتاحة الفرصة للكفاءات  للعمل في مجال الاتصالات، تشارك مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" ضمن منصة حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف الذي تفتتح فعالياته اليوم (الأحد 9 ابريل) ويستمر لغاية 11 منه في مركز دبي التجاري العالمي وذلك لتعريف المواطنين المهتمين بالتقدم للعمل بالوظائف الشاغرة لديها وعرض التخصصات والخدمات التي تقدمها. .  

وتأتي مشاركة مؤسسة "نداء" في معرض هذا العام انطلاقاً من كونها مؤسسة وطنية تحرص على استقطاب فئة الشباب المواطنين للمساهمة في دفع عجلة صناعة الإتصالات والتي باتت جزءا مهما في نمو إمارة دبي. وتشارك المؤسسة بأكثر من 20 وظيفة شاغرة قيادية وإدارية وتقنية متخصصة تشمل الهندسة الإلكترونية والكهربائية، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسوب وتقنية ونظم المعلومات. كما وتقوم المؤسسة بزيادة فرص إدخال العنصر النسائي في قوتها العاملة. وتقدم المؤسسة برامج التأهيل والتدريب الخاصة للمواطنين والمواطنات من ذوي الكفاءات لتطوير قدرات الكوادر الوطنية بشكل يعكس مدى التزامها الدائم والمستمر بسياسة توطين الوظائف والقيام بمسؤولياتها الاجتماعية والوطنية بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة بشأن التنمية البشرية وبناء الإنسان،.

وقال عمر بن غليطة، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مؤسسة "نداء": "يتيح لنا "معرض الامارات للوظائف" فرصة لقاء الزوار الباحثين والتواصل مع قادة المستقبل وإجراء مقابلات فورية للمرشحين المحتملين والمؤهلين من مواطني الدولة في جناح المؤسسة من أجل ملء جميع الشواغر وتوفير فرص عمل تتماشى ومؤهلاتهم العلمية وكذلك كفاءاتهم ومهاراتهم وخلق بيئة محفزة على التميز والابداع . ولقد وضعت "نداء" خطط تطور وظيفي واعدة وواضحة للراغبين بالعمل في مجال الاتصالات تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية للشباب ودعم الطاقات البشرية مما يعزز المسيرة التنموية والحضارية في دولة الإمارات" .

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