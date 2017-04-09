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بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

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بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

التحرير

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قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إن حكم حل مجلس الاتحاد كان بمثابة «صدمة»، مشيرًا إلى أن الاسقالة ليست اختيارًا مطروحًا أمام المجلس.

وأضاف «أبو ريدة» خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أن مجلسه سينتظر حتى نهاية الشهر الجاري الحكمم الخاص بحازم وسحر الهواري، لتحديد موقفهما، حتى لو يكون هناك ظلمًا لهما.

وتابع، أن البعض يطالب مجلس الجبلاية الحالي بتقديم استقالته، متساءلًا: «إنتو عايزين تروحوا كأس العالم ونكمل المسيرة؟»، مؤكدًا أن الاستقرار هو من يأتي بالتأهل وليس هاني أبو ريدة.

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واستكمل، هل يضمن أحد أن تقام انتخابات اتحاد الكرة الجديد في خلال 3 أشهر، وعدم وجود أى طعون بعد إجراءها؟، متمًا «سيكون هناك فراغًا كبيرًا للغاية لن يتحمله أحد مسؤوليته».

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التحرير

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