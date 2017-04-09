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توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد

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توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد

التحرير

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انتصرت جميع الفرق المطاردة لتشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، وكان فوز توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني بـ 4- صفر على واتفورد، هو الأبرز بالنظر إلى تقليصه الفارق مع القمة إلى أربع نقاط.

وسجل الكوري سون هيونغ مين هدفين، ليحقق توتنهام فوزه السادس على التوالي ويزيد الضغط على تشيلسي الذي يواجه بورنموث، في وقت لاحق، يوم السبت.

وأنهى مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع غيابه عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية، وتغلب 3-1 على هال سيتي المهدد بالهبوط وكان سيرجيو أغويرو بين من هزوا الشباك باستاد الاتحاد.

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وأحرز ليفربول، الذي يحتل المركز الثالث لكنه لعب مباريات أكثرمن منافسيه، فوزا متأخرا 2-1 على ستوك سيتي بفضل هدفين من البديلين فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو.

أما وست هام يونايتد فخفف من مخاوف الهبوط، ووضع حدا لخمس هزائم متتالية، بالفوز 1-صفر على سوانزي سيتي الذي يحتل المركز 18 باستاد لندن.

وتتبدد آمال ميدلسبره صاحب المركز 19 في البقاء، بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه بيرنلي، لتمتد مسيرته الخالية من الانتصارات إلى 14 مباراة متتالية.

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التحرير

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