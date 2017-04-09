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بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

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بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

التحرير

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قال الداعية الإسلامي عصام الروبي، إن الزواج في بعض الأحيان يكون حرامًا، خاصة إذا أصيب الشاب بعيب يمنعه عن الزواج وهو على علم به.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «انفراد» الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين، على فضائية «العاصمة»، أن الزواج قائم على المصارحة والمكاشفة بعيدًا عن الغش والتدليس، موضحًا: «إذا غش شاب الطرف الثاني تزوجها وهو غير قادر على الزواج ولا تمكنه قدراته البدنية من إقامة العلاقة الزوجية مع هذا الطرف فزواجه هنا حرام؛ لأنه لم يصارح الطرف الآخر بحقيقة ما عنده».

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وتابع، «الزواج له ضوابط مثله مثل الطلاق، فليس كل حالات الطلاق حرامًا، لأن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق عليه من الحل والإباحة والكراهية والتحريم».
 

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التحرير

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