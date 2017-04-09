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رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية»

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رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية»

التحرير

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قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة تيار السودانية، إن الأزمة بين والسودان «سياسية»، وليست بين الشعبين أو الإعلام، موضحًا أن «مطالبة وزير الخارجية المصري سامح شكري صياغة ميثاق شرف إعلامي؛ مجرد تحصيل حاصل».

وأضاف ميرغني، في لقاء ببرنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، أن العلاقات بين البلدين لم تراعِ الشعبين، وهناك عدم احترام بين الطرفين للتاريخ المشترك والمصالح المشتركة بينهما، مؤكدًا أن «الأزمة بين القاهرة والخرطوم منذ استقلال السودان، أوقات تنخفض ومرة أخرى تزيد».

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وتابع، «العلاقات حتى جعفر النميري كانت جيدة مع مصر، ولكن تتدهورت منذ التسيعنات، وتبادل الطرفان طرد السفراء، وإعادة المسافرين، والعلاقات تصل في بعض الأحيان إلى شبه قطيعة».

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