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فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

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فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

التحرير

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قال إسلام بحيري، الإعلامي والباحث في الشأن السياسي والإسلامي، إن كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم كله، بل اكتفى بعضهم بقصار السور، مثل خالد بن الوليد.

وأضاف بحيري في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «رأي عام»، المذاع على شاشة «تن»، أن أهمية القرآن تكمن في فهمه وليس في حفظه.

وذكر أن بيان مؤسسة الأزهر الشريف عن الطلاق الشفوي، سياسيًا وليس دينيًا، مؤكدًا أن رجال الأزهر الحاليين يعوقون رؤية مؤسسة  الرئاسة حول تجديد الخطاب الديني.

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وأوضح الباحث الإسلامي، أن الازهر ليس كهنوتًا وإنما هو مؤسسة خاضعة لأوامر الدولة، مضيفًا أن فتوي الأزهر استشارية، ولا يستطيع أحد إجبار المصريين على فتواه.
 

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التحرير

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