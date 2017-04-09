فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

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انتقد إسلام الشاطر، تصريحات ثنائي محمود عبد الرازق «شيكابالا»، وإبراهيم صلاح، عن محمد حلمي، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، معلقًا: «والله العظيم عيب عليكم اللي إنتو قولتوه».

وأضاف «الشاطر»، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه على قناة المحور، قائلًا: «كل ما قيل عن مدير فني سابق، خصوصًا لما يكون من أبناء نادي الزمالك، لا يصح واللي انتوا عملتوه ده أكبر عيب».

وتابع، «أن يخرج 2 من اللاعبين الكبار بنادي الزمالك، ويتحدثون عن مدربهم السابق بهذا الشكل المستفر والمقزز، لا يصح، إنت لاعب فقط، ما قولتوش الكلام ده ليه وهو موجود، لو عندكم ذرة عيب ما يطلعش منكم الكلام ده».

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وطالب لاعب الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، بمعاقبة شيكابالا، وإبراهيم صلاح، على تلك التصريحات.