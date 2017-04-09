أخبار عاجلة

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

Google+ Print
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد إسلام الشاطر، تصريحات ثنائي محمود عبد الرازق «شيكابالا»، وإبراهيم صلاح، عن محمد حلمي، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، معلقًا: «والله العظيم عيب عليكم اللي إنتو قولتوه».

وأضاف «الشاطر»، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يقدمه على قناة المحور، قائلًا: «كل ما قيل عن مدير فني سابق، خصوصًا لما يكون من أبناء نادي الزمالك، لا يصح واللي انتوا عملتوه ده أكبر عيب».

 وتابع، «أن يخرج 2 من اللاعبين الكبار بنادي الزمالك، ويتحدثون عن مدربهم السابق بهذا الشكل المستفر والمقزز، لا يصح، إنت لاعب فقط، ما قولتوش الكلام ده ليه وهو موجود، لو عندكم ذرة عيب ما يطلعش منكم الكلام ده».

شاهد أيضا

وطالب لاعب الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، بمعاقبة شيكابالا، وإبراهيم صلاح، على تلك التصريحات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج»

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد

فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد