فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري

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قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تحقيق الفريق لأي إنجاز يصيب البعض بضيق، وهو ما حدث بعد بطولة السوبر.

وتابع «منصور» خلال تصريحاته لبرنامج «القاهرة أبو ظبي» الذي يقدمه الإعلامي يعقوب السعدي على قناة on sport، أن القصور الفني والإداري في الفريق واضح، مشيرًا إلى أن التعاقد البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني الجديد، جاء لأكثر من سبب.

وأضاف، أن «ايناسيو»، قام بتدريب أندية كبيرة وحصل على عدد من البطولات، كمدرب ومساعد، كان آخرها مع فريق مرونيزى البرتغالى، وأخرج وهزم سبورتنج لشبونة وبنفيكا، إلى جانب صغر عمره، والاتفاق المالي معه.

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وتابع، أن المطلوب من إيناسيو، هو الحصول على جميع البطولات التي ينافس عليها الفريق الأبيض، بما فيها الدوري الممتاز، موضحًا أن مجلس الإدارة يعلم جيدًا أن المنافسة عليها أصبحت صعبة.