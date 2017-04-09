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برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

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برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

التحرير

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قال صلاح عقيل، عضو مجلس النواب، إن ما يثار عن وجود منحة لجمال مبارك، في رمضان تصرف من مكاتب البريد بسوهاج مجرد شائعة، لمحاولة استغلال حاجة الفقراء والغلابة من المصريين.

وأضاف عقيل، في مداخلة هاتفية برنامج «بتوقيت » على قناة «التلفزيون العربي»، أن مروجي تلك الشائعات يهدفون لضرب الاستقرار الحالي، وبث الفرقة بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن توافد بعض المواطنين لمراكز البريد للحصول على معاش منحة جمال مبارك حقيقي، وهو استغلال شيطاني للمواطنين المحتاجين.

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وأكد أن الشائعة لا وجود لها على أرض الواقع من الأساس، وإذا كانت صحيحة فعلى جمال مبارك بالخروج للجماهير، وتوضيح صحة ما يقال من عدمه.

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التحرير

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