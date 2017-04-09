محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة

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كرّم عدد محافظ أسوان مجدي حجازي عددا من أسر شهداء الشرطة بالمحافظة، وسلمها شيكات مساعدات مالية منحتها لهم وزارة الداخلية خلال حفل بنادى ضباط الشرطة بكورنيش النيل في مدينة أسوان.

وقدم حجازى أسمى آيات الشكر لقواتنا المسلحة الباسلة ولرجال الشرطة على ما يقدمونه من تضحيات فى سبيل رفعة وطننا الغالى مصر لتظل رايته مرفوعة أبد الدهر، كما قدم تعازيه للشعب المصرى فى الشهداء من أبنائه على مر السنوات الماضية، وأيضا لأسر الشهداء وأهل أسوان بالكامل فى شهدائهم.

وأشار حجازى إلى الموافقة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الواجب الوطنى على أقرب مدارس لأماكن إقامتهم.

وتم إطلاق اسم الشهيد عمر وطنى أحمد على مدرسة السد العالى غرب بأسوان، وأيضا وتم إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الحكيم أبوبكر على مدرسة الحجعلاب الابتدائية بمركز أسوان، كما تم إطلاق أسم الشهيد إسلام محمد السيد على مدرسة الناصرية الجديدة بمدينة أسوان.

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وقدم مدير أمن أسوان شكره الجزيل لمحافظ أسوان على حرصه المستمر لمشاركة رجال الشرطة فى المناسبات المختلفة ليساهم ذلك فى رفع الروح المعنوية لهم لبذل مزيد من الجهود ومواصلة الليل بالنهار لبسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى.

ولفت إلى أن تكريم بعض النماذج من أسر رجال الشرطة يأتى من منطلق حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها فى المناسبات المختلفة وخاصة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.

وأضاف مدير الأمن أن المكرمين هم أسرة الشهيد مساعد عبد الفتاح حسين محمدين، وأسرة الشهيد مساعد عبد الحميد جاد الرب، وأسرة الشهيد رقيب أحمد فرج الله أحمد، وأسرة الشهيد مجند مينا عدلى أنور.