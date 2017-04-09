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تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني»

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تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني»

التحرير

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قال رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن  12 مبتكرا من تلاميذ مدارس التعليم الفني بالمحافظة، يشاركون اليوم الأحد المرحلة الثانية من مسابقة بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني والتدريب المهني، التي تستضيفها جامعة أسيوط، حيث يتنافسون مع تلاميذ محافظات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

وقال عثمان الخطيب، مدير إدارة التعليم الصناعي بالمنيا، إن تلاميذ المنيا ينافسون بعدة مشروعات ابتكارية مثل توليد الطاقة الكهربائية ذاتيا، وإنارة مصباح من مكبس الهاتف على شكل أباجورة، وتطوير جهاز إذابة المعادن، وباب إلكتروني منخفض التكاليف، ومروحة بدون ريش، وجهاز كشف نقود رخيص الثمن، والشاحن الذكي الذي يشحن ذاتيا.

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يذكر أن المرحلة الأولى من المسابقة كان قد تقدم لها 3 آلاف طالب بـ1447فكرة ومشروعا من مختلف محافظات الجمهورية.

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التحرير

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