فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا

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قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن كل من كون ثروات تقدر بالمليارات هي في حقيقة الأمر من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات، داعيًا أصحاب هذه الثروات إلى مساندة الشعب المصري في محنته.

وأضاف البدوي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «هؤلاء عليهم دور مهم جدًا، كما أن معظم أموالهم خارج مصر».

وذكر رئيس حزب الوفد، أن المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام، معتبرًا نفسه رجل صناعة وليس أعمال، ومؤكدًا أن قرار التعويم أنقذ الصناعة والاستثمار في مصر.