إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو

موسكو - (د ب أ):

أسفر حادث تصادم قطاري ركاب بمحطة قطارات في غرب العاصمة الروسية موسكو عن إصابة 31 شخصا يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة انباء "ايتار-تاس".

وخرجت أربع عربات من أحد القطارين عن القضبان جراء التصادم.

وقال وزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف إنه تم نقل 12 شخصا إلى أحد المستشفيات القريبة مشيرا إلى أن 6 منهم في حالة خطيرة.

وذكر التقرير أن أحد القطارين توقف بشكل مفاجئ لتفادي دهس شخص كان يعبر خط السكك الحديدية.

وقال مسؤولون إن حوالى 500 شخص كانوا على متن القطارين وقت الحادث.