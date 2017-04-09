جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي»

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قال الويلزي رايان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، إنه استمتع كثيرًا بزيارته لمصر من وصوله رغم أن الرحلة قصيرة، لكنه شاهد ترحاب كبير من الشعب المصري، وقام بزيارة أماكن عظيمة مثل الأهرامات ونهر النيل.

وأضاف «جيجز»، خلال تصريحاته لقناة صدى البلد، أنه كلاعب كان محظوظًا بزيارة بلدان عديدة، لكن هذه الزيارة تمثل له شيء كبير للغاية.

وتحدث أسطورة يونايتد، عن المنتخب المصري، مؤكدًا أنه فريق قوي ودائمًا مرشح للفوز، وكان أداؤه رائعًا في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعرف من منتخب الفراعنة محمد النني، لاعب وسط أرسنال، ومحمد صلاح، جناح تشيلسي السابق، وروما الحالي.

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وتابع، «أحمد المحمدي، هو الآخر وصل لمستوى عالي مع هال سيتي، خاصة أنه يلعب هناك منذ فترة طويل وأنه مميز في الكرات العرضية، وواجهته مرتين».

ووجه جيجز نصيحته لمحمد النني، بالتركيز الشديد بشكل أكبر مع فريقه، لأنه يشارك بشكل متقطع، لكن عليه أن يستغل الفرصة عندما تتاح له.