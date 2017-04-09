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أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٧١٨ ٥٩.١٦٠٤ 04/09 12:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٧٩ 04/09 12:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٤٦ ٤٦.٨٥٧٢ 04/09 12:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٥ 04/09 12:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧١ ٤.٩١١٨ 04/09 12:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/09 12:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٢٧٧ 04/09 12:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٣٩٦٢ ٢٢.٥٥١٢ 04/09 12:00 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٤ ٢.٥٩٢٢ 04/09 12:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٤١ ٢.٠٩٨٩ 04/09 12:00 ص
يورو ١٩.١٤٠١ ١٩.٢٧٥ 04/09 12:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/09 12:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٥٨٩ ١٧.٩٩٠٦ 04/09 12:00 ص
ين ياباني ١٦.٢١٠٦ ١٦.٣٥٦٣ 04/09 12:00 ص
دولار استرالي ١٣.٥٢١٧ ١٣.٦٦٧٨ 04/09 12:00 ص
دولار كندي ١٣.٣٥١٧ ١٣.٤٣٢٣ 04/09 12:00 ص
كرون سويدي ١.٩٩٦٦ ٢.٠٠٩٩ 04/09 12:00 ص

 

المصدر:365 

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