أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٧١٨
|٥٩.١٦٠٤
|04/09 12:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٧٩
|04/09 12:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٤٦
|٤٦.٨٥٧٢
|04/09 12:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٥
|04/09 12:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧١
|٤.٩١١٨
|04/09 12:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/09 12:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٢٧٧
|04/09 12:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٣٩٦٢
|٢٢.٥٥١٢
|04/09 12:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٤
|٢.٥٩٢٢
|04/09 12:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٤١
|٢.٠٩٨٩
|04/09 12:00 ص
|يورو
|١٩.١٤٠١
|١٩.٢٧٥
|04/09 12:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/09 12:00 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٥٨٩
|١٧.٩٩٠٦
|04/09 12:00 ص
|ين ياباني
|١٦.٢١٠٦
|١٦.٣٥٦٣
|04/09 12:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٥٢١٧
|١٣.٦٦٧٨
|04/09 12:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٥١٧
|١٣.٤٣٢٣
|04/09 12:00 ص
|كرون سويدي
|١.٩٩٦٦
|٢.٠٠٩٩
|04/09 12:00 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads