فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن»

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قال البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يرفضون قانون التأمين الصحي، لأنه لأول مرة في التاريخ يتم خصخصة التأمين الصحي.

وأضاف فرغلي في مداخلة هاتفية أمس السبت ببرنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة» : «التأمين الصحي أصبح بالأجر اللي معاه يتعالج، واللي معهوش يموت»، مؤكدًا أن «مشروع القانون يقول في أحد مواده أن اللي دخله 1200 جنيه، يدفع 30 % من ثمن التكلفة».

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وأردف: «لو كانوا باعونا كان أحسن، واللي معهوش فلوس هو اللي بيتعالج في التأمين الصحي والغني بيسافر بره، والحاجة السيئة الثانية في القانون هي إدخال المستشفيات الخاصة في القانون، والغلابة هيجيبوا من فين 30 % من سعر العلاج».

