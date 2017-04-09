الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان

التحرير

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قال الدكتور وليد عامر مدير مستشفى إدفو العام بأسوان، إن أطباء وأفراد التمريض بالمستشفى يصرون على بدء إضراب شبه كلى اليوم الأحد عدا أقسام العناية المركزة واستقبال الطوارئ والحضانات، والكلى الصناعى.

وأوضح عامر لـ"التحرير" أن الإضراب للاحتجاج على مذكرة النيابة العامة بضبط وإحضار مدير المستشفى، لاتهامة فى واقعة سب وقذف وكيل للنيابة الإدارية بإدفو.

وأضاف مدير المستشفى (المطلوب ضبطة وإحضاره)، أنه أخطر النقابة الفرعية للأطباء بأسوان ومدير عام الصحة بأسوان بإصرار أطباء وهيئة تمريض مستشفى إدفو على الدخول في إضراب مفتوح لأجل غير مسمى فى أعقاب الأزمة المتفجرة، معتبرا ذلك لرفض سوء استخدام السلطة من قبل وكيل النيابة الإدارية الذى ترأس مؤخرا لجنة قامت بالتفتيش الإدارى على مستشفى إدفو بناءً على قرار محافظ أسوان مجدي حجازي.

وكشف مدير مستشفى إدفو، أن وكيل النيابة الإدارية بصفته رئيس لجنة التفتيش الخاصة بالمرور على مستشفى إدفو العام بأسوان، حرر محضرا ضده اتهمه فيه بالسب والقذف، بسبب اختلاف فى وجهات النظر وانسحاب - مدير المستشفى- من مسار زيارة اللجنة داخل الأقسام الأمر الذى اعتبره وكيل النيابة إهانة وسبا وقذفا له وللجنة المشكلة من قبل المحافظ، مما دعاه إلى تحرير محضرا قام بالتوقيع عليه أعضاء اللجنة، ورفض شهادة الحضور من الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين الذين حضروا الموقف.

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وتابع عامر أن الواقعة لم تصل إلى حد السب والقذف إطلاقا ولكنها اقتصرت على رصد تقصير فى العمل الإدارى بالمستشفى، الأمر الذى لا يستوجب تحويلها إلى تهمة شخصية تستوجب الضبط والإحضار.

وكانت النقابة العامة للأطباء الفرعية بأسوان برئاسة الدكتور حامد مكى نقيب الأطباء، أصدرت مساء أمس الأول الجمعة بيانا دانت فية بشدة القرار الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار مدير مستشفى إدفو العام الدكتور وليد عامر بتهمة سب وقذف وكيل النيابة الإدارية، وهددت النقابة بوقف العمل داخل المستشفى رفضا للقرار.

وتابع البيان الصادر من نقابة الأطباء بأسوان، أن التهمة الموجهة للدكتور وليد عامر، مدير مستشفى إدفو العام كيدية.