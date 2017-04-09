فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك»

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فاجأ شاب يُدعى «محمد»، من القاهرة، مذيعات برنامج «جراب حواء»، الذي يُذاع عبر شاشة «إل تي سي»، بمداخلة هاتفية مع أجل أن «يُعاكس» فقط.

وقال المتصل: «بعيدا عن موضوع الحلقة والسمنة والنظم الغذائية، أنا لقيت حاجتين حلوين قدامي على الشاشة فحبيت اتصل أعاكس شوية»، من جانبها رد إحدى مقدمات البرنامج: «اتفضل براحتك قوي».

فيما قالت أخرى: «شكرًا يا أستاذ محمد.. طيب قولنا رأيك؟»، فعقبت عليها زميلتها: «استني نسمع المعاكسة الأول وبعدين يقول رأيه»، فعلق المتصل: «أنا بتصل عشان أعاكس بس».

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وخاطبته إحداهن: «أنت رفيع ولا تخين يا محمد؟»، وأضافت أخرى: "ابعتلنا صورتك"، فرد: «أنا الحمد لله شيك جدًا، وشكلي حلو ومش محتاج دايت، وهجيلكوا على المدينة بعد كده، ومستعد لأي حاجة»، فعقبت: «مستعد لأي حاجة يعني إيه؟»، فأغلق الهاتف.