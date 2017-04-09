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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت

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سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم الأحد :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الأحد :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 728 جنيه
أسمنت النصر النصر 715 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 683 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 705 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 725 جنيه
أسمنت حورس حورس 715 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 698 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 703 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 730 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 700 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 703 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 725 جنيه
السويس للأسمنت السويس 725 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 725 جنية
أسمنت تكنو تكنو 695 جنية
أسمنت حلوان حلوان 725 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية
بني سويف مصر بني سويف 715 جنية
السويدي السويدي 723 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 703 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 695 جنية

 

المصدر:مصر365 

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