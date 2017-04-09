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ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

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ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي : 1,253.95 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 718
عيار 22 658
عيار 21 628
عيار 18 538
عيار 14 419
عيار 12 359
الاونصة 22,321
الجنيه الذهب 5,024
الكيلو 717,714

 

المصدر:مصرفايف 

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