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بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

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بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لن ينصت لما يقوله الإعلام، لكنه سيقوم بما يراه في مصلحة ناديه، مشيرًا إلى أنه طوى صفحة محمد حلمي، المدير الفني السابق لللفريق الأبيض، مؤكدًا أنه لم يتهمه بالتآمر وهو في النهائية واحد من أبناء النادي.

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن بطولة الدوري مازالت في الملعب بالتأكيد، مشيرًا إلى أن اللاعبون يجب أن يتحلوا بالإرادة دون النظر للنادي الأهلي المتصدر.

وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن السحر مجددًا،  قائلًا: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت»، مشيرًا إلى أن هناك 9 نقاط ضاعوا على فريقه بسبب السحر، بداية من ركلة الجزاء أمام المقاصة التي لم يراها الحكم جهاد جريشة، رقم 1 في مصر، إلى جانب هدف الشرقية الذي جاء من تسلل واضح، وركلة جزاء مصطفى فتحي المهدرة.

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وتابع، « كل ده وعايز تقولي الأمور طبيعية، أوعى تقولي مفيش سحر في القرآن الكريم».

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التحرير

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