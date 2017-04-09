الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة

التحرير

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لن تتراجع عن ضم أيمن أشرف الظهير الأيسر لفريق سموحة، بالرغم من أن الفريق لن يستطيع الاستفادة منه في إفريقيا لاستحالة قيده لمشاركته مع سموحة في الكونفدرالية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، نعم لن يلعب أيمن أشرف في إفريقيا ولكنه في الوقت ذاته صفقة مجانية لأنه لاعب حر، كما أن مركز الظهير الأيسر بالأهلي طلب الجهاز الفني دعمه بهذه الصفقة.

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وصرح عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، أنه بالفعل قد وقع أيمن أشرف، للنادي الأهلي، وسينتقل له بنهاية الموسم.