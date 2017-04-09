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شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل»

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شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن اتحاد الكرة لن يتم حله، مشيرًا إلى أن مع حدث مع المجلس الحالي للنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر؛ سيحدث مع مجلس الجبلاية.

وأضاف «شوبير»، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيوافق على إعادة تعيين مجلس «أبو ريدة»، مؤكدًا أن كل الأمور تم ترتيبها والاتفاق عليه، وأن ما يؤجل الإعلان عن القرار هو الحكم المنتظر يوم 23 إبريل الجاري ضد حازم وسحر الهواري.

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وتابع، أنه في حالة إدانة حازم وسحر الهواري، فسيتم عمل انتخابات على مقعديهما، معلقًا: «سجلوا كلامي، أنا هعتزل 5 حلقات لو ده ما حصلش».

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التحرير

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